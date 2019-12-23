استئناف قتلة "شهيد الشهامة" 14 يناير المقبل

صرح نضال مندور، محامى الشهيد "محمود البنا" المعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، بأنه قد حددت محكمة شبين الكوم الكلية يوم 14 يناير المقبل، موعدًا لجلسة الاستئناف المقدم من المتهمين الأربعة في قضية مقتل محمود البنا، على الحكم الصادر ضدهم.



من ناحية أخرى، صرح مصدر قضائي، بأنه تم نقل المتهم "محمد أشرف راجح"، المتهم الرئيسي في قضية قتل "محمود البنا"، إلى سجن وادي النطرون، لبلوغه السن القانونية لقضاء مدة حبسه، والتي تقررت أمس الأحد، 15 عامًا، وسط تشديدات أمنية مكثفة، بينما تم نقل المتهمين الآخرين صباح اليوم الإثنين، إلى سجن المرج، لأنهم أقل من 18 عامًا.



وقضت محكمة «جنايات الطفل» في مجمع محاكم «شبين الكوم» الكلية، ظهر الأحد، بالسجن 15 سنة لكل من المتهم الرئيسي في القضية محمد أشرف راجح، إضافة إلى إسلام عواد علي، ومحمد الميهي، بينما عاقبت إسلام إسماعيل بالسجن 5 سنوات، والذي كان يقود الدراجة النارية التي نقلت المتهم الأول إلى مكان الجريمة.



وتعود أحداث الجريمة التي تحوّلت إلى قضية رأي عام إلى يوم 9 أكتوبر، وشهدت مدينتا تلا وشبين الكوم مظاهرات للمطالبة بالقصاص لـ«البنا»، وأمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة جنائية عاجلة، لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.