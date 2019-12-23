تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن أبوزهاد وصدقي

رفضت اللجنة التشريعية في مجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، الطلب المقدم بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب خالد محمد صالح إبراهيم، وشهرته خالد أبوزهاد.



قدَّم الطلب برفع الحصانة طه يحيى سعد طه، بصفته الممثل القانوني لإحدى الشركات الاستثمارية، بزعم «استيلاء النائب على أموال الشركة، من خلال تحريره توكيلًا رسميًا لمصلحة الشركة يحق له بموجبه رهن قطع الأراضي المملوكة له ضمانًا لمديونيته لصالحها، وإلغائه التوكيل بعد ذلك وبيع الأراضي محل الرهن لنفسه، الأمر الذي يشكل في حقه جريمة نصب».



كما رفضت اللجنة طلب رفع الحصانة عن النائب عمرو صدقي، والمقدم من حسن النحلة، بصفته نقيب المرشدين السياحيين، بزعم "إدلاء النائب بتصريحات صحفية تضمنت سبًا وقذفًا"، وجاء رفض اللجنة للطلبين بسبب وجود شبهة كيدية.