ياسر جاد الله: أمريكا الخاسر الأكبر حال حدوث حرب تجارية مع الصين

قال ياسر جاد الله، مدير مركز البحوث والدراسات الصينية المصرية، إن العلاقات بين أمريكا والصين والكوريتين الشمالية والجنوبية شائكة للغاية وأي خطأ بسيط بينهم قد يدخل العالم ككل في مهاترات لا يتحملها أحد.



وأضاف جاد الله، خلال حواره في قناة "اكسترانيوز"، أنه من المعروف كون الولايات المتحدة حليف كوريا الجنوبية والتي تقدمت كثيرا على عكس كوريا الشمالية والتي مازالت تعاني ولكنها تمتلك الأسلحة النووية.



وأشار إلى أن الصين تسعى لحل هذه الخلافات عن طريق التعاون التجاري والاقتصادي، ويجب العلم أن الولايات المتحدة هي الخاسر الأكبر حال حدوث حرب تجارية مع الصين.

