24 فبراير.. الحكم على متهم في "خلية مدينة نصر"

حجزت محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، إعادة مُحاكمة المُتهم "إسلام طارق" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر"، لجلسة 24 فبراير المقبل؛ للحُكم.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم ود. علي عمارة، بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.



وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه وآخرين، في غضون أبريل 2012 حتى ديسمبر 2012، انضموا لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها، وحازوا محررات ومطبوعات للترويج للجماعة، وحازوا وصنعوا مواد مفرقعة، وحازوا أسلحة نارية لا يجوز إحرازها وترخيصها بغرض يخل بالأمن العام، وحازوا ذخائر دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها وإحرازها.