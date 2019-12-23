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ترسانات قناة السويس توقع بروتوكول تعاون مع AKABARS الروسية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 01:28 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وفد AKABARS الروسية لبناء السفن، برئاسة السيد ريناتميستخوف المدير العام للشركة بهدف بحث تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين لتطوير وتحديث ترسانات الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

أثمر اللقاء عن إعلان الفريق أسامة ربيع، بدء العمل على تطوير ورش الفايبر جلاس بترسانة بورتوفيق البحرية بالتعاون مع شركة AKABARS الروسية لبناء السفن، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الفعلي في ديسمبر 2020.

بمقتضى الاتفاق تبدأ لجنة العمل المشتركة تحديد المهمات المطلوبة لتطوير ورش الفايبرجلاس علاوة على نقل التكنولوجيا والخبرة الروسية في مجال بناء السفن، على أن يتم التوسع فيما بعد لبناء الوحدات البحرية المختلفة مثل الكراكات والسفن متوسطة الحجم.

في كلمته، أوضح الفريق أسامة ربيع أن المباحثات مع الجانب الروسي أثمرت عن الوصول لأجندة عمل واضحة في ظل رغبة مشتركة من الجانبين لتحويل بنود الاتفاق إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع، كما أكد على استعداد الهيئة الدائم لتقديم كافة التسهيلات وسبل الدعم الممكنة التي تصب لصالح دفع جهود تطوير ترساناتها ورفع تصنيفها العالمي بما يمكن معه تعظيم الاستفادة منها.

من جانبه، أعرب السيد ريناتميستخوف المدير العام للشركة الروسية عن سعادته للوصول لصيغة عمل مشتركة، لاسيما وأن البدء بتطوير ورش الفايبر جلاس يعد نقطة تحول فارقة لتطوير ترسانة بورتوفيق البحرية.

ضم الوفد الروسي كل من السيد فلاديمير ليسيتسكي - نائب مدير مركز تكنولوجيا بناء وإصلاح السفن الروسي، والسيد رفائيل دامينوف - مستشار المدير العام لمجموعة الشركات "AKABARS" لبناء السفن، كما حضر اللقاء من هيئة قناة السويس عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة ورؤساء شركات كل من الشركة البورسعيدية وشركة القناة للإنشاءات البحرية وشركة ترسانة السويس البحرية، وشركة التمساح لبناء السفن، ومستشار رئيس الهيئة للترسانات.

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