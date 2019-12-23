أمن الغربية يعلن حالة الاستنفار الأمني تزامنًا مع العام الجديد

أعلنت مديرية أمن الغربية، حالة الاستنفار الأمني القصوى لتأمين الكنائس ودور العبادة والمنشآت الحيوية خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية، من خلال تكثيف الخدمات بكافة المنشآت الحيوية والمهمة لتوفير الأجواء المناسبة أثناء الاحتفالات.



وقالت مديرية أمن الغربية، إن المديرية وضعت خطة أمنية مكبّرة لتأمين الكنائس وكافة مناطق المحافظة فى احتفالات أعياد الميلاد المجيد، وهناك متابعة دورية من اللواء محمود حمزة، مدير الأمن، ومن خلال مساعدي مدير الأمن، للخدمات الأمنية على الكنائس بمدن ومراكز المحافظة، للوقوف على الإجراءات الأمنية المتبعة.



وأكد أن كافة الكنائس البالغ عددها 54 كنيسة تشهد إجراءات أمنية مشددة، من خلال إنشاء حرم آمن حول كل كنيسة ووضع نقاط تفتيش لفحص جميع المترددين على الكنيسة، إلى جانب الاستعانة بكاميرات مراقبة لرصد وإيقاف أى شخص يُشتبه في قيامه بأي عمل غير مألوف، لافتًا إلى أن القوات على أهبة الاستعداد للتعامل مع أى خروج عن القانون، وهناك تعليمات للقوات بالتصدى بكل قوة لأى شكل من أشكال تعكير صفو احتفال الإخوة الأقباط بأعيادهم، مشيرًا إلى أن وظيفة رجال الشرطة هى تأمين كنائس المحافظة، والحفاظ على سلامة وأمن الأقباط فى أعيادهم، والظهور بالشكل المطلوب الذى يؤكد أن وزارة الداخلية هى حصن الأمان لكل مواطن على أرض الوطن.