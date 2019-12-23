تقرير يكشف حقيقة تمويل شركات تركية الإرهاب في ليبيا

أعدت مؤسسة "ماعت جروب" تقريرًا بالفيديو يكشف تفاصيل ومستندات، لأول مرة، عن تمويل تركيا وأردوغان الميليشيات المسلحة الإرهابية في ليبيا، وذلك عن طريق شركات تابعة للدفاع التركية، تعمل على تمويل جهات تابعة لحكومة الوفاق، والميليشيات الإرهابية؛ لتنفيذ مخطط أردوغان لاحتلال ليبيا.



وأضاف التقرير أن تركيا، وبمساندة الإخوان الإرهابية، تستغل الأحداث في ليبيا لتنفيذ مخططها الإرهابي في المنطقة، وتهديد أمن واستقرار المنطقة كلها، إضافة إلى دعم وتمويل القيادات الإرهابية التي كشفها التقرير، وعلى رأسهم الإرهابي عبدالحكيم بلحاج، الذي يتلقى العلاج في المستشفيات التركية، هو وآخرون من العناصر الإرهابية.