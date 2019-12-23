مصرع شاب سقط من أعلى مقطورة جرار في كفر الشيخ

لقى شاب مصرعه، صباح اليوم الاثنين، إثر سقوطه من أعلى مقطورة جرار زراعي، بقرية الكراكات، التابعة لمركز بيلا، بكفر الشيخ.



تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بيلا، يفيد بسقوط "ع. م. ك" 18 عامًا، من أعلى مقطورة جرار زراعى، ووفاته فى الحال، أثناء سيره بطريق عزبة مختار التابعة لقرية الكراكات، بمركز بيلا.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإيداع الجثمان بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، كما تم التحفظ على الجرار من قبل الأمن لحين الانتهاء من التحقيقات.

