وزير العدل يستقبل رئيس القضاء الأعلى والنائب العام

استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، في مكتبه بمقر الوزارة، صباح اليوم الإثنين، المستشار عبدالله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، لتهنئته بتوليه حقيبة العدل في التشكيل الوزاري الجديد، في أول يوم عمل له بوزارة العدل بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد.



وحرص وزير العدل على التواجد بمقر الوزارة مبكرًا، حيث استقبل القضاة من الهيئات القضائية المختلفة، لتهنئته بتوليه منصبه الجديد، واجتمع مع مساعديه لاستعراض ملفات القطاعات المختلفة للوزارة.