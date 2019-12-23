32 طلبًا في الجلسة العامة لمجلس النواب

افتتح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس.



وقال الدكتور علي عبدالعال إنه خلال جدول أعمال الجلسة 32 طلبًا للمناقشة العامة، من أجل تحديد موعد للمناقشة.



ومنح "عبدالعال" الفرصة للمذيع الداخلي للمجلس، من أجل عرض طلبات المناقشة على الجلسة العامة؛ لاتخاذ قرار بشأن تحديد موعد المناقشة.