صاحب شركة ينصب على مواطنين في 530 ألف جنيه بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط متهم بالاستيلاء على أكثر من 500 ألف جنيه من بعض المواطنين في سوهاج، بزعم توظيفها لهم في تجارة الملابس الجاهزة.



تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 3 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج، بتلقي أحد الأشخاص مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 530 ألف جنيه، لتوظيفها لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد تلك الأرباح، وامتنع عن رد أصل المبلغ.



أسفرت التحريات عن صحة الواقعة، وتبين ممارسة صاحب شركة ملابس جاهزة مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم والحصول من الشاكيين المبالغ المالية المشار إليها تحت ذات الزعم.



أضافت التحريات حصول المتحرى عنه على مبالغ مالية من آخرين تحت ذات الزعم الذين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح واسترداد أموالهم، أمكن ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمخالفة للقانون.