مستشفيات الشرطة توقع الكشف الطبي على 158 مواطنًا بالمجان

وقع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مسئولي بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية"، الكشف الطبي على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.



وتم استقبال الحالات التي بلغت 158 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاثة من الثانية حتى الخامسة مساء الجمعة الماضي، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات الطبية المختلفة.



ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لا سيما المساهمة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.