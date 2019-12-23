العراق ينفي إعلان حظر التجوال في الأنبار

نفى قائم مقام قضاء القائم بمحافظة الأنبار أحمد المحلاوي، اليوم الإثنين، ما تردد بشأن إعلان حظر التجوال على مناطق القضاء من قبل السلطات المحلية والأمنية في المدينة، واصفًا الوضع الأمني بالمستقر.



وقال المحلاوي ـ في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن "الوضع الأمني في قضاء القائم غربي الأنبار آمن ومستقر ولا يوجد أي فرض حظر للتجوال على المدينة"، موضحًا أن ما تناقلته بعض من وسائل الإعلام حول إعلان حظر للتجوال على خلفية انفجار سيارة مفخخة عار عن الصحة.



وأضاف أن الانفجار الذي وقع - في وقت سابق اليوم - بمحافظة الأنبار هو رسالة من إرهابيي داعش لتأكيد وجودهم في المناطق الصحراوية رغم الحملات الأمنية المتكررة.



وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية قد أعلنت مقتل عنصري أمن وإصابة ضابط آخر بجروح متفاوتة جراء انفجار سيارة مفخخة في الأنبار.