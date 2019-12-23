تفاصيل مواعيد الانتخابات التكميلية للبرلمان فى الجيزة وملوى

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الجدول الزمنى للانتخابات التكميلية لمجلس النواب فى دائرتي قسم الجيزة وملوي، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة في تلقي طلبات الترشح بداية من يوم الأربعاء ١ يناير ٢٠٢٠ حتى الأربعاء ٨ يناير ٢٠٢٠ ولمدة ثمانية أيام.



وقال المستشار لاشين إبراهيم، إنه تلقى خطابات من مجلس النواب بخلو مقعد قسم الجيزة بمحافظة الجيزة بعد وفاة النائب محمد بدوى دسوقي، ومقعد ملوى بمحافظة المنيا، بعد وفاة النائب أحمد شمروخ.



وأشار رئيس الوطنية للانتخابات أن إعلان كشوف أسماء المترشحين ورموزهم ونشره بصحيفتى الأخبار والجمهورية والطعن عليهم أمام محكمة القضاء الإداري بداية من الخميس ٩ يناير ٢٠٢٠ إلى السبت ١١ يناير ولمدة ثلاثة أيام.



وأوضح أن الانتخابات في الخارج تبدأ يوم الجمعة والسبت ٧، ٨ فبراير ٢٠٢٠، على أن تجري في الداخل يومى الثلاثاء والأربعاء ١١، ١٢ فبراير ٢٠٢٠.