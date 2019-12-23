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محافظات

دليلك للاستمتاع بيوم في الإسكندرية بـ200 جنيه فقط

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:35 م
جريدة الدستور
أحمد عاشور
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"إسكندرية أجمل في الشتاء" عبارة يرددها أهل الثغر، كثير من مواطني المحافظات المصرية يستمتعون بالاستجمام بالأجواء الصيفية على سواحل الإسكندرية؛ ولكن القليل منهم من يزورها شتاءً لقضاء يوم مميز في أجوائها الأوروبية المميزة.

"الدستور" دليلك لقضاء يوم كامل في الإسكندرية للاستمتاع بالأجواء الشتوية، بتكلفة لا تتعدى 200 جنيه للفرد الواحد.

بداية من القطار المكيف رقم 903 الذي ينطلق من محطة رمسيس في السادسة صباحا، ليصل إلى الإسكندرية في التاسعة والنصف بتكلفة 30 جنيها للتذكرة الواحدة.

ويبدأ المسافر رحلته بتناول وجبة الفطور من محل العم زغلول في منطقة الأزاريطة بجوار كلية الطب بتكلفة 25 جنيهًا، ثم يتجه سيرا على الأقدام إلى مكتبة الإسكندرية أكبر صرح ثقافي في مصر والشرق الأوسط بتكلفة 10 جنيهات، وفيها يمكن زيارة المتاحف المختلفة.

ثم الاتجاه غربا على شاطئ الكورنيش حتى الوصول إلى قلعة قايتباي، مرورا بالميناء الشرقي والاستمتاع بمنظر مراكب الصيد واليخوت، وتبلغ تذكرة دخول القلعة 20 جنيها منها يمكن مشاهدة مدينة الإسكندرية بأكملها.

وعقب ذلك يمكن تناول فنجان القهوة أو الشاي بالنعناع المميز في مقهى فاروق التراثي في منطقة بحري، ومشاهدة بعض الصيادين وباعة الأسماك في الصباح.

كما يمكن عمل رحلة للمرور بكورنيش الإسكندرية من منطقة بحري غربا وحتى حدائق المنتزة والمعنوية شرقا عن طريق الأتوبيس السياحي "دبل ديك" وتبلغ تذكرته 15 جنيهًا.

والاستمتاع بحدائق المنتزة والتنزه وسط الأشجار النادرة، وذلك بتكلفة 25 جنيهًا، كما يمكن مشاهدة الغروب من أمام قصر المنتزه، مع الاستمتاع بوجبة غذاء تتراوح ما بين 40 و50 جنيها، والتي تتكون من ساندويتشات الكبدة على الطريقة الإسكندراني، أو رغيف باللحمة "حوواشي إسكندراني".

ومن ثم رقم قطار العودة بنفس التكلفة والتي تبلغ 30 جنيها إلى القاهرة.
دليلك للاستمتاع بيوم في الإسكندرية بـ200 جنيه فقط
دليلك للاستمتاع بيوم في الإسكندرية بـ200 جنيه فقط
دليلك للاستمتاع بيوم في الإسكندرية بـ200 جنيه فقط
دليلك للاستمتاع بيوم في الإسكندرية بـ200 جنيه فقط

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