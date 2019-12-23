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الصحة

معامل المختبر في مصر تضيف شهادة الاعتماد الأمريكي CAP الى سلسلة إنجازاتها الطبية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:30 م
جريدة الدستور
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بعد فحص المعامل والتأكد من سيرها وفقًا لأعلى المعايير المختبرية، قامت الجمعية الأمريكية للباثولوجيين بمنح معامل المختبر الطبية شهادة الاعتماد الدولية CAP لمعمل المختبر المركزي، وبذلك فقد تم تجديد هذه الشهادة التي تحصل عليها المعامل بانتظام منذ عام 2010، لتحتفظ المختبر بمكانتها كالمعمل الوحيد في مصر المعتمد من الجمعية الأمريكية للباثولوجيين. ليضاف هذا الانجاز الهام إلى سلسلة الانجازات الطبية التي حققتها معامل المختبر في مصر. وجاءت تلك الخطوة تأكيدا على النجاح الباهر الذي حققته مجموعة معامل المختبر وما تتميز به عن نظيراتها في مجال المختبرات الطبية حيث تعتبر شهادة الاعتماد الدولية CAP المعيار الذهبي في مجال اعتماد المختبرات الطبية.

ويمثل حصول معامل المختبر دوريا"على شهادة الاعتماد الدولية" CAP الصادرة عن الجمعية الأمريكية للباثولوجيين علامة فارقة في تاريخ المعامل المصرية، خاصة وأن هذه الشهادة تضع المختبر على خريطة المعامل المعتمدة في الدول الكبرى، كما أن حصول معامل المختبر على هذه الشهادة يمثل حافزا كبيرا لباقي المعامل المصرية لتسير على نفس الخطي بما سيساهم في تطور العملية الصحية في مصر لتواكب مثيلاتها في الخارج، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابيا على العملية العلاجية بشكل عام.

وأوضحت الدكتورة هند الشربيني الرئيس التنفيذي لمعامل المختبر: "ان مجموعة معامل المختبر تعد المجموعة الأولى والوحيدة من ضمن المعامل الطبية في مصراتي تحصل على هذه الشهادة العالمية للجودة، حيث تخضع مجموعة المختبر لتطبيق معايير(CAP) الصارمة، ومن ثم تقييمها من قبل الكلية الأمريكية، للحصول على الاعتماد، وذلك في إطار سعى معامل المختبر لتوفير الخدمة والتطور التكنولوجي الذي يضمن للمواطن المصري الحصول على نتائج معملية دقيقة معتمدة".

وأضافت أن تحقيق الاعتماد الأمريكي في الجودة، يعد نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، من خلال تحسين جودة الأداء بالمختبرات، وتحقيق الإجراءات والسياسات الخاصة بسلامة المرضى، وذلك ايمانا بأهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة، وتوفير أفضل الممارسات المعتمدة في القطاع الطبي لقاعدته الواسعة والمتنامية من العملاء.

وأضافت ايضا: "جاءت هذه الشهادة لتؤكد المكانة الرائدة لمعامل المختبر في مصر والمنطقة العربية، خاصة وأنها المعامل الوحيدة التي نجحت في الحصول على هذه الشهادة التي تتمتع بسمعة عالمية وتحظي بثقة جميع أطباء العالم. وتصدرها الجمعية الأمريكية للباثولوجيين التي تعد أكبر هيئة دولية، وتضمن دقه وجودة النتائج ومطابقتها مع جميع المعايير العالمية مع كبرى المعامل حول العالم".

وعلقت اللجنة : نحن سعداء بتجديد حصول معامل المختبر على هذا الاعتماد الدولي من الكلية الأمريكية لأطباء علوم الأمراض (CAP) حيث إن هذا الاعتماد يتماشى مع استراتيجية المجموعة بتقديم خدماتها التشخيصية طبقا لأعلى معايير الجودة العالمية، وهذا الإنجاز الجديد هو ثمرة جهود العمل بروح الفريق الواحد، حيث تمكنت مجموعة المختبر من اجتياز المتطلبات التي تؤهلها للحصول على هذا الاعتماد الدولي من حيث طبيعة العمل الإداري وضبط الجودة وتحسين الأداء إضافة إلى التجهيزات الطبية وتجهيزات السلامة، جنباً إلى جنب مع المتطلبات الأخرى للاعتماد.

وصرحت اللجنه " تلعب الجمعية الأمريكية للباثولوجيين دورا رياديا في مجال تأكيد الجودة داخل المنشآت الطبية الحاصلة على شهادة الاعتماد التي تصدرها. ويقوم الفريق المنتمي للجمعية بإجراء مراقبة دولية على المعامل الطبية الراغبة في الحصول على الشهادة التي تمثل اعتمادا دوليا للمعامل التي تلتزم بجودة الأداء طبقا للمعايير القياسية، وقد نجحت مجموعة المختبر في دوام اجتياز جميع المعايير وأثبات مكانتها وريادتها في المجال الطبي في مصر بصوره دوريه".

والجدير بالذكر أن مجموعة معامل المختبر تعد من أكبر شركات الاختبارات المعملية الطبية الخاصة في الشرق الأوسط بما يوفره من خدمات المختبرات التشخيصية، والاختبارات الباثولوجيا والإكلينيكية للمجتمعات الطبية في مصر حيث تمتلك الشركة حافظة أعمال تضم أكثر من 1700 تحليل إكلينيكي في مجالات علوم المناعة وأمراض الدم/التخثر والكيمياء السريرية والطفيليات والأحياء المجهرية/الأمراض المعدية، والسموم والخلايا والأمراض الجراحية والتدفق الخلوي والبيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة الخلوية.التى يتم جمع العينات في أكثر من 200 فرع تغطى المحافظات في جميع المناطق بمصر.

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