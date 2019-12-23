ضبط تاجر مخدرات بحوزته 500 قرص ترامادول بقنا

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة قنا، من ضبط تاجر مواد مخدرة، هارب من تنفيذ ٣ أحكام قضائية إتجار وتعاطٍ، بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة خلال استقلاله سيارة بطريق قنا - القصير الصحراوي.



وتلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا بتمكن دورية أمنية بطريق قنا - القصير، من ضبط "مصطفى. ك. ب.ح"، بحوزته ٥٠٠ قرص مخدر ترمادول وكمية كبيرة من مخدر الأفيون ومبلغ مالي ١٣ ألف جنيه.



وتبين من التحريات الأولية، التى تمت بمعرفة المباحث الجنائية بمديرية الأمن بأن المتهم مسجل خطر إتجار مواد مخدرة وهارب من تنفيذ ٣ أحكام قضائية متنوعة.



وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.