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فن

صور وهاشتاج رومانسي.. كندة علوش تحتفل بميلاد عمرو يوسف

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:13 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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احتفلت الفنانة كندة علوش بعيد ميلاد زوجها الفنان عمرو يوسف، بصورة ورسالة سيطرت عليهما أجواء رومانسية تعبيرًا عن حبها لها.

وشاركت "كندة" صورة لهما معًا، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام" وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وأنت كل حاجة حلوة في حياتي.. وكل سنة وانت محقق كل اللي بتحلم به"، وانهالت عليهما التعليقات من قبل متابعيهم داخل وخارج الوسط الفني، متمنين لهما السعادة.

يذكر أن كنده علوش احتفلت بزواجها من عمرو يوسف في أحد الفنادق في يناير 2017 ووضعت ابنتهما "حياة"، في نوفمبر 2018، وقد ابتعدت عن الدراما الرمضانية هذا العام بسبب انشغالها بتربية ورعاية ابنتها "حياة"، وكان آخر عمل اجتمعا فيه الزوجان فيلم "هيبتا" الذي عرض في عام 2016 وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

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