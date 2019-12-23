مطالبات برلمانية برفع سعر توريد محصول قصب السكر لـ900 جنيه

طالب النائب فتحى قنديل، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، برفع سعر محصول قصب السكر إلى 900 جنيه، لافتًا إلى أن القصب محصول استراتيجي في مصر مثل القمح تماما، ويعمل في مجال زراعته وإنتاجه 8 ملايين شخص.



وأضاف قنديل في كلمته باجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة هشام الحصري وبحضور الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، أن إنتاجية الفدان 40 طنا، ويتم التوريد بسعر 720 جنيها، بما يعني وجود خسارة للمزارع حوالي ألف جنيه في الفدان، بسبب ارتفاع أسعار السماد التي خربت بيت المزارع، رغم أن المصانع تُخرج أكثر من منتج من قصب السكر إلا إنها لا تحاسب المزارع سوى على السكر فقط.



وطالب قنديل بضرورة دعم الدولة لمزارعي القصب لأن شركات السكر تربح ولا بد أن تعطي جزءا من هذا المكسب للمزارعين.



كما أكد ضرورة إعادة النظر في سعر توريد قصب السكر، لأنه لو باع الفلاح الفدان الأرض بـ900 ألف جنيه "وحط الفلوس دي في البنك هيكون أكثر فائدة له، وبالتالي هنستورد كل أكلنا من الخارج".