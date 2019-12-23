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عالم

العراق يكتشف 18 مقبرة جماعية لقتلى داعش والقاعدة

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 12:12 م
جريدة الدستور
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أعلنت مؤسسة الشهداء العراقية، أن عدد المقابر الجماعية التي تم اكتشافها خلال العام الحالي بلغت 18 مقبرة جماعية في عدة محافظات تعود لضحايا قتلتهم عناصر داعش الإرهابي والقاعدة.

وقال مدير دائرة المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء ضياء كريم - في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الاثنين- إنه "نتيجة تزايد أعداد المفقودين فإن حملات البحث ما زالت مستمرة للكشف عن مواقع مقابر جماعية جديدة؛ إذ تم العثور على مقبرة في النجف وذي قار وديالى والفلوجة".

يذكر أن مؤسسة الشهداء هى مؤسسة حكومية تابعة لمجلس الوزراء العراقي تأسست عام 2005 مهمتها معالجة الوضع العام لذوي الشهداء وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يتناسب مع حجم التضحيات التي قدموها.

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