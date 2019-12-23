الليلة.. محمد كريم يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه مع نيكولاس كيدج

يعرض اليوم الاثنين في سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، العرض الخاص للفيلم الأمريكي "A score to settle" والذي يشارك فيه الفنان المصري محمد كريم.



ويحضر "كريم"افتتاح العرض الخاص، وعددًا من نجوم الفن والسياسة.



ويجسد "كريم" مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، دور مواطن أمريكي يدعى "جيمي"، وهو أحد رجال العصابة الذين يبحث عنهم نيكولاس كيدج ليقتلهم في محاولته للانتقام، مؤكدًا أنه كان حريصًا على الابتعاد عن الأدوار النمطية أو تقديمه شخصية إرهابي.