وزير الخارجية الروسى: واشنطن لا تفى بوعودها

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، أنه بعد فرض واشنطن عقوبات على مشروعي "التيار الشمالي-2" و"التيار التركي" لا ينبغي لأي بلد أن يشك في عدم "موثوقية" الولايات المتحدة.



ونقلت وسائل إعلام روسية عن لافروف قوله: "عندما تتم معاقبة أقرب الحلفاء لأنهم يحلون مشكلاتهم الاقتصادية ومهامهم المتعلقة بأمن الطاقة، لا أعتقد أن أي بلد في العالم يجب أن يشك الآن في أنه إذا وعدت الولايات المتحدة بشيء فإنها ستخذل في أي لحظة".



وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء يوم السبت الماضي، عن بدء تنفيذ العقوبات على خطوط أنابيب "التيار الشمالي- 2" و"التيار التركي"، وطالبت الولايات المتحدة الشركات التي تقوم بالتمديد بوقف البناء على الفور، وقد علقت شركة "اللييسا"، التي تعمل على مد أنابيب الغاز، عملياتها بالفعل.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم الجمعة الماضي، على ميزانية الدفاع لعام 2020، بقيمة 738 مليار دولار، وتتضمن الميزانية إجراءات "لمواجهة روسيا" في مختلف المجالات، وفرض عقوبات على "التيار الشمالي- 2" والمساعدة العسكرية لأوكرانيا.



ويتضمن مشروع "التيار الشمالي- 2" بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.



ومن المخطط اكتمال بناء المشروع عام 2019، ويمر خط أنابيب الغاز عبر المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة لروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا.