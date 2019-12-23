صحة الدقهلية: نفذنا 74 قافلة طبية وكشفنا على 110 ألف شخص 2019

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية في بيان صحفى له اليوم أن مديرية الصحة بالدقهلية قامت بتنفيذ 74 قافلة طبية علاجية على مستوى المحافظة خلال عام 2019 شملت جميع مراكز المحافظة والمناطق البعيدة التي تحتاج إلى الخدمات العلاجية من التخصصات المختلفة وتوفير العلاج اللازم لها وكذلك توفير الفحوصات الطبية.



وأضاف في بيانه أنه تم الكشف على 110000 مريض، كما تم تحويل 3000 مريض لإجراء جراحات مختلفة بالمستشفيات التابعة للمديرية، وإصدار 333 قرار علاج على نفقة الدولة للمرضى.



وأشار إلى أنه تم عمل أشعة عادية وموجات صوتية لعدد 10300 مريض، كما تم إجراء عدد 20000 تحاليل مختلفة للمرضى بمعامل الدم والطفيليات.



وأوضح أن مديرية الصحة مستمرة في تنفيذ القوافل العلاجية للعام الجديد 2020 حرصا على خدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية العلاجية لكافة المناطق وفق خطة معدة لذلك.