روسيا تتسلم صواريخ الدفاع الجوي "إس-350 فيتياز"

تسلمت وزارة الدفاع الروسية المجموعة الأولى من أحدث نظام صاروخي للدفاع الجوي بعيد المدى من طراز "إس-350 فيتياز".



وذكرت شركة "ألماز-أنتي" الروسية لصناعة وسائل الدفاع الجوي والفضائي -اليوم الاثنين- أنه "أثناء تسليم هذه الصواريخ لوزارة الدفاع، تم وضع المعدات في ميدان التدريب وإجراء تحليقات جوية مصحوبة بأهداف جوية حقيقية"، مشيرة إلى أن هذه الاختبارات تمت بنجاح.



وأضاف البيان أن مراسم التسليم تمت أمس الأحد في ميدان "كابوستين يار" للتدريب بمنطقة أستراخان الروسية.



وأكدت وزارة الدفاع الروسية - في 5 فبراير الماضي - أن مركز التدريب الخاص بقوات صواريخ الدفاع الجوي التابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية في مقاطعة لينيجراد سيتسلم أحدث منظومة لصواريخ الدفاع الجوي من طراز إس – 350 "فيتياز" في العام الحالي.