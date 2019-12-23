"حلاوة الروح أهم".. تعرف على ملكات الجمال في 2019

ملكة جمال الأناقة







دعاء عبد الرحيم: الخطأ خير معلم







ملكة جمال الحجاب







ملكة جمال العرب







ملكة جمال مصر







ملكة جمال مصر للكون







ملكة جمال المراهقات



"الجمال وحده لا يكفي" شعار رفعته كافة مسابقات الجمال عام 2019، فلا تعتمد المسابقات على الشكل الظاهرى فقط، بل أصبح لديهم العديد من الشروط التي يعطون لها الأولوية، من بينها أن تتسم المتسابقة باللباقة والثقة بالنفس، وأن تحمل قدرًا عاليًا من الثقافة، بالإضافة إلى قدرة الحاصلة على لقب ملكة الجمال على تمثيل بلدها في المحافل الدولية.قبل انتهاء عام 2019، نرصد خلال هذا التقرير، أهم المسابقات التي عقدت في مصر الخاصة بالجمال، وعلى من وقع اختيار لجنان التحكيم.بدأت 2019 بمسابقة ملكة جمال الأناقة، وهي مسابقة حصلت على الترقيم الدولي، وشاركت في العديد من المبادرات الخيرية والاجتماعية، بالإضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية، وكان حفل الختام الخاص بها في مارس الماضي لمؤسسها محمود نجاح.تتضمن شروط التقديم أن يتراوح سن المتسابقة ما بين 18 و28 عامًا، وأن يبدأ الطول من 165 سم على أن يكون الوزن مناسب مع الطول، يجب أن تكون المتسابقة حاصلة علي مؤهل عالي أو طالبة في الجامعة، مع ضرورة أن تكون مثقفة ولبقة في طريقة كلامها وأسلوبها مع الآخرين، كما يجب أن يكون لديها نشاط في العمل الميداني وخدمة المجتمع، وقادرة على التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة، ومتفاعلة على مواقع التواصل الاجتماعي.وتمر هذه المسابقة بالعديد من المراحل التي تشمل تدريب الفتيات وتنمية قدرتهن على وقفة المسرح، وكيفية الاهتمام برشاقتهن، والعديد من المهارات الأخرى.ونظمت احتفالية كبيرة لاختيار ملكة جمال الأناقة في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة، وشملت الاحتفالية العديد من عروض الأزياء التي، يأتي من ضمنها عرض "فاشون شو" لكل من مصممات الأزياء سالي عمر، وسهير علي، ومنة خليل.وكانت لجنة التحكيم اختارت 11 متسابقة لخوض معركة النهائي وهن: دعاء عبدالرحيم، منة محمود، ليديا فريد، لينا إيهاب، سلمى سيد، نادين علاء، بسمة أبوزيد، ميرام عبدالكريم، أميرة محمد، سهى كرم، نجاة خالد، وحصلت على اللقب المتسابقة دعاء عبد الرحيم.خلال حوار الفائزة باللقب لـ"الدستور"، قالت أنه لابد أن يكون لكل فتاة حلم تسعى لتحقيقه، ولا تيأس من المحاولات العديدة، فكثرة المحاولات لا تعني الفشل بل أن نتعلم من التجربة بشكل كبير، مضيفة أن الخطأ ينتج عنه التعلم بلا شك، لتصل في النهاية الفتاة لما تريده من أحلام تستطيع تحقيقها فيما بعد.كما نصحت الفتيات اللائي يرغبن في التقدم للمسابقة العام المقبل، بأن "عليها أن تثق بنفسها، وأن تكون صادقة وحقيقية في كافة ما تشعر به ولا تكوني متصنعة".خلال شهر مارس أيضًا نظمت فعاليات مسابقة ملكة جمال الحجاب، لرئيستها آيه محمود، وتضمنت شروط المسابقة أن تكون الفتاة محجبة، وعمرها يتراوح من 18 إلى 32 عامًا، الوزن والطول متناسقان، إجادة اللغة الإنجليزية، حاصلة على مؤهل عال، مثقفة، طموحة، لبقة، ومرت المسابقة بالعديد من المراحل من أجل تصفيتهن حتى وصلن من 100 فتاة إلى 10 في المرحلة النهائية، وخضعن إلى ورش عمل وجلسات تصوير، كما تلقين مجموعة من الدروس والتدريبات التي تصقل شخصياتهن.وفازت باللقب خلال احتفالية كبرى بأحد فنادق القاهرة، المتسابقة جنة يحيى، الحاصلة على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة.وقالت جنة يحيي، التى تبلغ من العمر 23 عامًا، أنها سعيدة بالحصول على اللقب غير المتوقع، وأن الحجاب لا ينقص مننا بل يزيدنا فخرا وتميزا.جاءت مسابقة ملكة جمال العرب في أبريل 2019، وفي أحد الفنادق المطلة على النيل، برئاسة حنان نصر، توجت الجزائرية الأميرة سمارة، على لقب ملكة جمال العرب، وحصلت على لقب الوصيفة الأولى لورين أمسيح من فلسطين، أما الوصيفة الثانية اللبنانية مريم كمون، وحصلت نبيلة عقيلي من المغرب على لقب الوصيفة الثالثة، أما الوصيفة الرابعة من اليمن كانت نرمين الجفري.وقالت "سمارة" لـ"الدستور" إن مواصفات فتى أحلامها أن يكون طويلا، متدينا ويقدر حرية المرأة وطبيعتها، مؤكدة أن المجتمع المصري ذكوري بطبعه.وأضافت ملكة جمال العرب أن الشعبين المصري والجزائري قريبين في العادات، وفيما يخص طباع الرجال قالت إن المصريين طباعهم شرقية ومتمسكين بآرائهم غير متفتحين في نظرتهم للمرأة.بحضور عدد من نجوم الفن وخبراء التجميل والموضة والأزياء تم إقامة حفل اختيار ملكة جمال مصر في أغسطس الماضي، بمشاركة 24 متسابقة يتنافسون للحصول على اللقب، وقامت المذيعة نانسي مجدي، بتقديم الحفل برئاسة الدكتورة آمال رزق.وتشمل شروط المسابقة أن تكون مصرية، ألا يقل طولها عن 165 سنتيمتر، يناسب وزنها طولها حسب المعايير الدولية التي تخضع لها المسابقة، السن من 18 - 28 سنة، وأن تكون حاصلة على مؤهل عال، أو طالبة في الجامعة أو طالبة في إحدى المدارس الدولية، وذات شخصية اجتماعية، لديها استعداد للعمل في خدمة المجتمع والوطن وتتمتع بموهبة مفيدة، نشيطة على مواقع التواصل الاجتماعي.ووقع اختيار لجنة التحكيم على المتسابقات للألقاب المميزة، وهم سناء حسام ملكة الأناقة، نانسي مجدي ملكة الشخصية، مريم العقدة ملكة اللباقة، مريم العقدة، ملكة المالتي ميديا، منار أحمد ملكة اللياقة، فاطمة وليد ملكة الشاشة، سلمى سمير أجمل ابتسامة، إنجي وليد ملكة الجمال، شمس أسامة أجمل وجه.وجاءت لحظة الحسم لاختيار ملكات الجمال من المتسابقات التي تم اختيارهم في الـ Top 5، حيث حصلت على لقب ملكة جمال مصر 2019 آلاء عاطف، وبسمة داوود على ملكة جمال مصر الدولية، ونور ياسر أول فتاة تتوج بلقب "ملكة المراهقات".وقالت آلاء، إن دخولها المسابقة جاء بالصدفة بعد مشاهدة الإعلان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مضيفة أنها سجلت وفوجئت بقبولها وتجاوزت الاختبارات، موضحة أنها لاقت دعمًا كبيرًا من أسرتها للتقديم في المسابقة، ولم تتوقع فوزها باللقب.اقتنصت ديانا حامد، لقب ملكة جمال مصر للكون 2019، وتسلمت التاج من ناريمان خالد الحائزة على اللقب في العام الماضي، وأعلنت اللجنة المنظمة للمسابقة آية عبد الرازق وصيفة أولى للملكة، وميرنا مكاوي وصيفة ثانية للملكة، وذلك برئاسة هدى عبود التي سبق وأن حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 1987.وتم اختيار الفتيات الثلاثة من بين 20 فتاة وصلن للمرحلة النهائية من المسابقة خلال الحفل الختامى الليلة، لتتأهل بذلك لتمثيل مصر في مسابقة ملكة جمال الكون الدولية، التي تعقد في ديسمبر المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، وعملت ديانا كموديل لمدة 5 سنوات حتى قررت أن تكمل هذا العمل بخوض مسابقة ملكة جمال مصر للكون.اختتم العام بحدث لأول مرة في مصر وهي استضافة مسابقة ملكة جمال العالم، للمراهقات للسياحة والبيئة لعام 2019، بأحد فنادق القاهرة بحضور عدد من نجوم الفن، والمهتمين بالجمال والموضة، وأقيمت المسابقة النهائية بمصر، بمشاركة 21 دولة بينها كندا، البرازيل، السودان، الولايات المتحدة، البرتغال، الجزائر، فلندا، دومنيكا ريببلك، بيرو، ومثلت كل متسابقة حصدت على لقب ملكة المراهقات ببلدها.تضمنت فعاليات الحفل عدة فقرات، منها العرض الراقص الخاص بالفتيات، أعقبه عرض أزياء للمصمم أحمد مغازي، شمل 25 فستانًا، والإعلان عن الوصيفات والملكة الفائزة، كما شمل أيضًا على فقرة غنائية للفنانة مروة نصر.وتهدف المسابقة إلى الالتفات لمطالب المراهقات خاصة أنها تناقش قضايا مهمة سيتم التطرق لها أبرزها دور المرأة الشابة، وتأثيرها على البيئة وعقلية المراهقين، والمساواة بين الجنسين والعمل التطوعي، وتسليط الضوء على قضايا المرأة والفتيات، وتأثيرهن على تحقيق المساواة بين الجنسين، كما تلقي الضوء أيضا على أهمية دور العمل التطوعي في ترسيخ مفاهيم إنسانية يحتاجها المجتمع المصري.وتم الإعلان من قبل مقدمي الحفل نانسي مجدي وعامر طاهر عن الفائزة وهي من دولة البرازيل، كما حصلت على لقب الوصيفة الأولى متسابقة دولة البرتغال، أما الوصيفة الثانية فهي من مصر، وذلك خلال حفل ختام المسابقة بأحد فنادق القاهرة الكبرى لأول مرة في مصر.