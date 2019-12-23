إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

أصيب 8 أشخاص من محافظة الشرقية اليوم، بكدمات وسحجات، فى حادث انقلاب سيارة، بطريق بلبيس- العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين لمستشفى بلبيس العام لتلقى العلاج اللازم.



تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم طريق بلبيس العاشر من رمضان، أمام مدخل مدينة العاشر.



و قد تبين انقلاب سيارة ميكروباص، بمدخل مدينة العاشر من رمضان، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بكدمات وسحجات وجروح، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام، لتلقى العلاج.



تم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة ورفع آثار الحادث لتسيير حركة الطريق.