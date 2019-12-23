القوى العاملة تنفذ عدة دورات تدريبية بالوادى الجديد

صرح أحمد طليب مدير عام القوي العاملة بالوادي الجديد بأنه يجري حاليا تنفيذ عدد من الدورات التدريبية الغير تقليدية على المهن المختلفة التي يتطلبها سوق العمل، حيث يتم تنفيذ دورة تدريبية على مهنة السجاد والكليم لعدد 15 متدربة من الإناث بمدينة باريس بدأت أول ديسمبر وتستمر لمدة شهرين، ودورة تدريبية على مهنة نجارة الارابيسك لعدد 15 متدربة من الإناث بالخارجة بدأت في منتصف أكتوبر ومستمرة لمدة 3 شهور، ودورة تدريبية لعدد 15 متدربة من الإناث على مهنة السجاد والكليم اليدوي بمركز ومدينة بلاط بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية البندر والتي بدأت أول ديسمبر 2019 ومستمرة لمدة شهرين، بالإضافة إلي تنفيذ دورة تدريبية على مهنة صيانة أجهزة الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس بمكتب عمل الداخلة بمدينة موط لعدد 15 متدرب ومتدربة وهذا البرنامج مجاني لشباب الخريجين وخارج خطة المديرية لمدة شهرين والتي بدأت 8122019.



وأوضح طليب أن الدورات تهدف إلى الحفاظ على المهن الحرفية والبيئية من الانقراض، بالإضافة إلى المساهمة في حل مشكلة البطالة بين الشباب بتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة تدر عليهم دخلًا يسهم في توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.