تعليم مطروح يتابع الاستعدادات للامتحانات بمجمع مكارم الأخلاق

تابع الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، مسار العملية التعليمية وانضباط الدراسة بمجمع مكارم الأخلاق الابتدائي وسط مدينة مرسى مطروح، بالإضافة إلى الوقوف على الاستعدادات النهائية بالمجمع التعليمي لانطلاق الامتحانات العملية لمادة العلوم الأسبوع المقبل.



ووجه وكيل تعليم مطروح إلى مسئولي المدرسة بالالتزام الكامل بكل الضوابط الامتحانية طبقا للتعليمات الوزارية الخاصة بذلك مع حتمية الاختيار الجيد لأعضاء لجنة النظام والمراقبة لضمان تحقيق المصداقية والشفافية والأمانة المهنية في سبيل حصول كل الطلاب على حقوقهم كاملة دون زيادة أو نقصان.