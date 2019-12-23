جامعة أسيوط تفتتح معرض الأهرام للكتاب

أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على حرص إدارة الجامعة على توسيع قاعدة الشراكة مع كافة المؤسسات والجهات المعنية لدعم ولخدمة طلابها في مختلف المجالات العلمية والثقافية وكافة العلوم خلال المرحلة التعليمية ومرحلة الدراسات العليا بما يسهم فى تحسين الخدمة التعليمية المقدمة وتوفير الكثير من الوقت والجهد وتوفير بيئة مناسبة تساعدهم على التفوق والتميز.



جاء ذلك خلال افتتاحه معرض الأهرام للكتاب والذي ينظمه قطاع الدراسات العليا بالجامعة برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالتعاون مع مؤسسة الأهرام بقاعة المعارض (A) الملحقة بالمطعم المركزي ويضم أكثر من 3000 عنوان في مختلف التخصصات والكتب الثقافية والعلمية والعربية والأجنبية وكتب الأطفال والروايات العالمية وأحدث الدوريات العلمية وقواعد البيانات الإلكترونية، وكذلك الأدوات المكتبية والمدرسية والأجهزة الكهربائية للعاملين بالجامعة مع توافر نظام التقسيط.



جاء ذلك بحضور الأستاذ خالد عارف مدير عام المكتبات الجامعية، والأستاذ مصطفى شعيب مدير إدارة خدمات العاملين بالجامعة، والأستاذ ياسر عز الدين سالم مدير وكالة الأهرام للتوزيع، والأستاذ وائل سمير مدير مكتب الأهرام بأسيوط والأستاذ مجدي عبد القادر مدير عام المعارض بوكالة الأهرام، والأستاذ عرفة مصطفى والأستاذ محمد فتوح المشرفين على المعرض.



وأشار الدكتور أحمد المنشاوي إلى أهمية القراءة والمعرفة كمحور أساسي في مسيرة تقدم الأمم ونهضتها ودورها فى صقل شخصية الطالب وتنمية مهاراتهم الإبداعية والفكرية، مشيراَ إلى قيمة وتميز الكتب المتاحة داخل المعرض والتي تغطى كافة فروع الثقافة والمعرفة والتي تهم أعضاء هيئة التدريس والعاملين المهتمين بمجال القراء والمعرفة.