حبس عاطل بتهمة الاتجار في الأقراص المخدرة بحلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الاثنين، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من الأقراص المخدرة بهدف الاتجار بها في دائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول المتهم.



وكشفت التحقيقات عن أنه أثناء خروج النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، لضبط الخارجين على القانون، وتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وأثناء سيره في شارع برهان، اشتبه في "أحمد ح"، 30 سنة، عاطل، ومقيم بذات المنطقة، وبتفتيشه عثر بحوزته على 100 قرص مخدر، وتم القبض عليه واقتياده لديوان القسم.

