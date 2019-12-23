"البخيل" ينطلق من أوبرا ملك (صور)

وسط حضور مسرحي وجماهيري كبير، افتتح المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، مساء أمس الأحد، العرض المسرحي الجديد "البخيل" من إنتاج الفرقة، على مسرح أوبرا ملك برمسيس، حيث يقدم العرض يوميا في تمام السابعة مساء ماعدا الثلاثاء.



وتدور أحداث العرض المسرحى "البخيل" في إطار كوميدي عن شخصية هرباغون البخيل الذى يسعى دائما للكسب المادي واكتناز المال بكل الطرق الممكنة، حتى إذا جاء ذلك على حساب وسعادة أبنائه.



العرض المسرحى "البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي مولير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محي الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبد الرحيم، جاسمين أحمد، هادى محى، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، الاء النادى، أشعار حامد السحرتى، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة.