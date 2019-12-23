الكهرباء: 24 ألفًا و100 ميجاوات الحمل الأقصى المتوقع اليوم

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الاثنين، يبلغ 24 ألفا و100 ميجاوات، مقابل 24 ألف ميجاوات، أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و30 ميجاوات.



وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، من خلال عدد من التطبيقات، سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

