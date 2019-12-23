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عالم

الصين ترفض اتهامات "بومبيو" بشأن موقفها التصويتي حول سوريا

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 11:09 ص
بومبيو
بومبيو
ا ش ا
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أعلنت الصين، اليوم الاثنين، رفضها الشديد الاتهامات الأمريكية التي وصفتها بأنها "بلا أساس" بشأن موقفها التصويتي حول آلية الأمم المتحدة لتقديم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ"، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" بأن "أيدي روسيا والصين (ملطخة بالدماء) بعد استخدامهما حق النقض (فيتو) لمنع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن سوريا".

وقال شوانغ إن الصين تعتبر أن مسألة الإغاثة الإنسانية عبر الحدود في سوريا هي وسيلة إغاثة خاصة تم تبنيها في ظل ظروف معينة، ويجب تقييمها وتعديلها في ضوء التطورات على أرض الواقع، مؤكدا ضرورة أن تحترم العملية الإنسانية سيادة ووحدة أراضي سوريا وسلامتها الإقليمية كدولة متلقية.

وأضاف المتحدث أن الصين دائما تولي أهمية كبيرة للوضع الإنساني في سوريا، وتدعم المجتمع الدولي في تكثيف المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

وتابع شوانغ أن "الموقف التصويتي المستقل والقائم على المبادئ للصين لا يقبل أي اتهام.. ويستطيع العالم تقييم وتحديد من أيديه ملطخة بالدماء".

وتساءل المتحدث: "إذا كانوا يهتمون حقا بالشعب السوري والوضع الإنساني في سوريا، فلماذا لم يصوتوا لصالح مشروع القرار الروسي؟"، معتبرا أن ذلك يعكس ما وصفه بـ"النفاق" و"الكيل بمكيالين" و"تسييس القضايا الإنسانية".

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