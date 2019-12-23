"العدل" تقرر نقل مقر محكمة سمالوط الجزئية

أصدرت وزارة العدل قرارًا حمل رقم 9716 لسنة 2019 بشأن نقل مقر انعقاد جلسات محكمة سمالوط الجزئية.



ونص القرار، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، على أن ينقل مقر انعقاد جلسات محكمة سمالوط الجزئية (المدني، الجنائي، الجزئي، والأسرة) من المبنى القديم بالمركز الطبي بسمالوط، إلى المبنى الجديد بشارع المركز بسمالوط في محافظة المنيا.