مجهولون يشعلون النار فى سيارة بالقنصلية التركية فى اليونان

كشف مسئولون بالشرطة اليونانية عن أن مهاجمين مجهولين أشعلوا النار في سيارة موظف في قنصلية تركية، في مدينة سالانيك في شمال اليونان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.



وتتحرى السلطات عن الواقعة التي حدثت في حوالي الساعة الثالثة والنصف فجرًا، فيما قال المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه: "وقعت أضرار واسعة النطاق"، ولا توجد إصابات بشرية.



وتتباين مواقف أنقرة وأثينا حيال قضايا مختلفة منذ عقود بدءًا من حقوق التعدين في بحر إيجة، ووصولًا إلى جزيرة قبرص المقسمة عرقيًا، وأثار اتفاق بشأن الحدود البحرية أبرمته تركيا وليبيا، في الآونة الأخيرة غضب اليونان التي ترى في الخطوة تعديًا على حقوقها السيادية.