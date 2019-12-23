"صناعة البرلمان" تؤجل اجتماعها اليوم لتغيب وزير المالية

أجلت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الإثنين، لعدم حضور وزير المالية، لمناقشة صناعة الورق كصناعة محلية استراتيجية لإنتاج الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسي المستخدم في العملية التعليمية، وما تتعرض له من أزمات فيما يخص ارتفاع أسعار الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي والضرائب والجمارك وغزو الأوراق المستوردة غير المطابقة للمواصفات للسوق المحلية.



يذكر أن وزير البترول تغيب عن حضور اجتماع اللجنة أمس.



وتشهد لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، برئاسة المهندس فرج عامر، وحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، مناقشات موسعة حول إهدار المال وغياب السياسات الصحيحة، بشأن تصفية الشركة الأهلية للصناعات المعدنية بأبي زعبل، والنادي الرياضي للشركة.