حبس صاحب مخبز أطلق الرصاص على شاب تحرش بخطيبته

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، اليوم الإثنين، حبس صاحب مخبز 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإصابة صاحب محل بخرطوش، بسبب التحرش بخطيبته، كما أمرت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.



وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من قسم شرطة السيدة زينب، يفيد باستقبال مستشفى المنيرة العام، "محمود. ن. ح" 28 سنة، صاحب محل، مصاب برش خرطوش بالصدر من الجهة اليمنى، إثر ادعاء مشاجرة، ولا يمكن استجوابه.



بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية، بين المصاب "فتحي. ع. م" 28 سنة، صاحب مخبز، بسبب معاكسة المجني عليه خطيبة المتهم، فتطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح نارى كان بحوزته محدثًا إصابته، ولاذ بالفرار مستقلًا دراجة بخارية "توك توك" وبصحبته "عماد. ا. ف" 35 سنة، سائق توك توك.



بإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهمين، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهما، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الفحص أيداه واعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاد المتهم الأول ضبط سلاح الجريمة.