حجز 6 متهمين في واقعة العثور على هياكل عظمية بالإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، اليوم الاثنين، حجز 6 متهمين بتزوير وتزييف عقد شقة والاستيلاء عليها والتمثيل بجثتين ونقلهما وإلقاء هياكل عظمية خاصة بصاحبي الشقة في الطريق العام بمنطقة المحمودية، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.



وكان اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بالعثور على هياكل عظمية آدمية قديمة، بطريق محور المحمودية.



انتقل المقدم أمير المهندس، رئيس مباحث قسم شرطة محرم بك، والنقيب حسين الأفندي، معاون مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود هياكل آدمية، عبارة عن قطعتين، داخل جوالين كبير، وعثر بملابس المجني عليها على 10 غوايش ذهبية.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة بعد تفريغ الكاميرات المراقبة، وأسفر عن تحديد 3 أشخاص كانوا يستقلون دراجة نارية "تروسيكل"، وهم فنى تكييف، 29 سنة، مقيم بمنطقة العامرية، وعامل خردة، 30 سنة، مقيم بمنطقة محرم بك، وقهوجى، 38 سنة، مقيم بمنطقة محرم بك، ألقوا الهياكل العظمية بمكان العثور عليه وفروا هاربين.



وبتقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا باتفاق تاجر سيارات، 24 سنة، مقيم بمحرم بك، وحاصل على ليسانس، 28 سنة، مقيم بباب شرقى، وآخر بالمعاش، 66 سنة، مقيم بمحرم بك، معهم على نقل بعض المخلفات من إحدى الشقق بمنطقة سيدى جابر إلى مكان الواقعة.



وأضاف المتهم السادس في التحقيقات، أنه يعمل فى بيع وتجارة الشقق القديمة، بالاشتراك مع الرابع والخامس، وأنهم استغلوا اختفاء قاطني إحدى الشقق السكنية بمنطقة سيدى جابر، منذ حوالى 7 سنوات، فاتفقوا فيما بينهم على اصطناع أوراق ملكية مزورة لتلك الشقة للاستيلاء عليها، وتوجهوا إلى الشقة، ومعهم نجار، وكسروا باب الشقة، في حضور حارس العقار واتحاد الملاك، وقدموا لهم أوراق تثبت ملكيتهم الشقة، عن طريق الشراء من مالكها.



واستولوا على الشقة، وأثناء دخولهم إلى الشقة عثروا على الهياكل العظمية الخاصة بأصحاب الشقة وهم شخص بالمعاش، 70 سنة، وزوجته ربة منزل، 65 سنة، وبإرشاد المتهم الثاني، تم ضبط التروسيكل المستخدم في الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.