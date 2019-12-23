-
الإثنين 23 ديسمبر 2019 الموافق 26 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حجز 6 متهمين في واقعة العثور على هياكل عظمية بالإسكندرية

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:55 ص
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
طباعة
قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، اليوم الاثنين، حجز 6 متهمين بتزوير وتزييف عقد شقة والاستيلاء عليها والتمثيل بجثتين ونقلهما وإلقاء هياكل عظمية خاصة بصاحبي الشقة في الطريق العام بمنطقة المحمودية، لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بالعثور على هياكل عظمية آدمية قديمة، بطريق محور المحمودية.

انتقل المقدم أمير المهندس، رئيس مباحث قسم شرطة محرم بك، والنقيب حسين الأفندي، معاون مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود هياكل آدمية، عبارة عن قطعتين، داخل جوالين كبير، وعثر بملابس المجني عليها على 10 غوايش ذهبية.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة بعد تفريغ الكاميرات المراقبة، وأسفر عن تحديد 3 أشخاص كانوا يستقلون دراجة نارية "تروسيكل"، وهم فنى تكييف، 29 سنة، مقيم بمنطقة العامرية، وعامل خردة، 30 سنة، مقيم بمنطقة محرم بك، وقهوجى، 38 سنة، مقيم بمنطقة محرم بك، ألقوا الهياكل العظمية بمكان العثور عليه وفروا هاربين.

وبتقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا باتفاق تاجر سيارات، 24 سنة، مقيم بمحرم بك، وحاصل على ليسانس، 28 سنة، مقيم بباب شرقى، وآخر بالمعاش، 66 سنة، مقيم بمحرم بك، معهم على نقل بعض المخلفات من إحدى الشقق بمنطقة سيدى جابر إلى مكان الواقعة.

وأضاف المتهم السادس في التحقيقات، أنه يعمل فى بيع وتجارة الشقق القديمة، بالاشتراك مع الرابع والخامس، وأنهم استغلوا اختفاء قاطني إحدى الشقق السكنية بمنطقة سيدى جابر، منذ حوالى 7 سنوات، فاتفقوا فيما بينهم على اصطناع أوراق ملكية مزورة لتلك الشقة للاستيلاء عليها، وتوجهوا إلى الشقة، ومعهم نجار، وكسروا باب الشقة، في حضور حارس العقار واتحاد الملاك، وقدموا لهم أوراق تثبت ملكيتهم الشقة، عن طريق الشراء من مالكها.

واستولوا على الشقة، وأثناء دخولهم إلى الشقة عثروا على الهياكل العظمية الخاصة بأصحاب الشقة وهم شخص بالمعاش، 70 سنة، وزوجته ربة منزل، 65 سنة، وبإرشاد المتهم الثاني، تم ضبط التروسيكل المستخدم في الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
حجز 6 متهمين في واقعة العثور على هياكل عظمية بالإسكندرية
حجز 6 متهمين في واقعة العثور على هياكل عظمية بالإسكندرية
حجز 6 متهمين في واقعة العثور على هياكل عظمية بالإسكندرية
حجز 6 متهمين في واقعة العثور على هياكل عظمية بالإسكندرية
حجز 6 متهمين في واقعة العثور على هياكل عظمية بالإسكندرية
حجز 6 متهمين في واقعة العثور على هياكل عظمية بالإسكندرية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

بعد رفعه علم مصر فى قطر.. الباز: "صلاح من جنود الدولة"

منذ حوالي 9 ساعات

فيديو.. حقيقة تعاقد الزمالك مع وليد أزارو مهاجم الأهلى

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل إهداء محمد صلاح قميصه لمدير المستشفى التعليمى السابق بطنطا

منذ يوم

أول تعليق من محامي محمود البنا بعد الحكم على القاتل راجح

الصور

image description

محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد القافلة الدعوية للأزهر (فيديو)

image description

بابا نويل يعمل "دليفري" في الأقصر (صور)

image description

محافظ مطروح يتابع أعمال رصف وتطوير شوارع المحافظة (صور)

image description

بالصور.. ورشة عمل لصاحبات المشروعات الصغيرة ببنى سويف

image description

إيداع راجح بسجن وادي النطرون لتخطيه سن الطفولة

الأكثر قراءة

بعد هتافه "يحيا العدل".. محامي المتهم الرابع يوجه رسالة لوالد محمود البنا

بعد الحكم بحبسها.. شادى محمد يتقدم بطلب لمنع زوجته من السفر

نائبة تطلق الخرطوش من البلكونة:"إحنا اللي بنشرّع القانون"

"إنسانية الرئيس" نجم يسطع في سماء الصعيد المحلي لعام 2019

أيام زمان

سر محاولة انتحار نجلاء فتحي.. وكيف أنقذها عبد الحليم حافظ؟

مديحة كامل توفيت في اليوم الذي تمنته بالضبط.. فما قصة «الموت المنتظر»؟

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

نجم الساعة

سر محاولة انتحار نجلاء فتحي.. وكيف أنقذها عبد الحليم حافظ؟

الصحة

دراسة تكشف "عاملا جديدا" مسببا للإصابة بالسكري

إعطاء الرضّع المضادات الحيوية يزيد من الإصابة بالحساسية

الحفاضات القماشية أفضل لبشرة طفلك الحساسة

5 عادات تمنحك الشباب الدائم

الرئيس نيوز

نائب يطالب الوزراء بالتفاعل مع المشكلات والنزول للشارع

مجلة أمريكية: ترامب أصبح موضوعاً للعديد من النكات الروسية

الإفراج عن «عنان» يتصدر الإعلام العالمي.. تصريحات مقتضبة من نجله ومحاميه.. واحتجاب عن الإعلام

"بغرض تسهيل الإجراءات".. المالية تدرس عقداً موحداً لتعاقدات الحكومة

منوعات

محكمة أفريقية تقضي بالسماح للطالبات الحوامل بالعودة للدراسة

إصابة 9 ملايين حول العالم بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على لبن الصويا البديل الأمثل لمرضى حساسية الألبان

بالورق الملون.. "مريم" تخلد الذكريات والمناسبات بفن "الكويلينج"

كشكول

"السويس" تحصل على المركز الثاني بمسابقة "أحسن جامعة مصرية"

"عبدالغفار" يبحث آليات التعاون العلمي والبحثي مع سفير إثيوبيا

"الأعلى للجامعات" يعتمد القواعد الاسترشادية لتطوير شؤون الوافدين

"البريطانية" تطلق اسم سمير سيف على استديو السينما الرئيسي

إسلام سياسي

ماكرون يتعهد بالقضاء على داعش في غرب أفريقيا

تهديدات داعشية لألمانيا في كريسماس

إخوان اليمن يهاجمون كاتبة سعودية تفضحهم

سكرتير القرضاوي يجدد تهديده للإخوان

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يختبئ بين الأشجار و«ينشن» بدم بارد
د.أحمد الخميسى
لماذا يقال لـ«إسماعيل» يا أبوالسباع؟
ماجد حبته
لو لم يكن «القتيل» قطريًا!
ماجد حبته
كل «كوالالمبور».. وأنتم بخير!
المزيد

الثقافة

"البخيل" ينطلق من أوبرا ملك (صور)

30 عاما على رحيل صاحب "في انتظار جودو"

غدًا.. مهرجان القاهرة الدولي للمسرح يحتفل بـ "الطوق والإسورة"

"فنون" تحتفى بالذكرى الـ 121 لميلاد كوكب الشرق "أم كلثوم"

صفحتنا ع الفيس بوك