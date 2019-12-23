وزير الخارجية الإيرانى يصل سلطنة عمان

وصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين، إلى سلطنة عمان، في إطار مواصلة المباحثات بين البلدين.



وتأتي زيارة ظريف إلى سلطنة عمان بعد زيارة قام بها نظيره العماني يوسف بن علوي، مطلع ديسمبر الجاري، إلى طهران، حيث دعا إلى عقد مؤتمر بين دول منطقة الخليج بمشاركة إيران لحل الخلافات القائمة.



وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان أصدرته حينها، بأن الجانبين بحثا دائرة واسعة من القضايا الخاصة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والملفات الإقليمية والدولية، متطرقين إلى التعاون السياسي والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي بين إيران وسلطنة عمان.



وأشار ظريف، حسب البيان، إلى أن عمان تلعب دورا جيدا وبناء في المنطقة، مشيرا في المقابل إلى أن إيران لديها إرادة حقيقية للحوار مع جميع دول المنطقة، موضحا أن بلاده تقدمت في هذا السياق بـ"مبادرة هرمز للسلام".