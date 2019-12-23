تموين بورسعيد: طرح اللحوم البلدية بـ 80 جنيها في 7 منافذ

قال المهندس ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد أنه تم إنشاء 7 منافذ ثابتة لطرح اللحوم البلدية بسعر 80 جنيها للكيلو، من خلال مشروع تنفذه المحافظة الأمر الذي أدى لزيادة الإقبال على شراء هذه اللحوم البلدية التي يتم ذبحها تحت إشراف بيطري.



وأضاف في تصريح خاص للدستور، أن هذا المشروع ساهم في تراجع أسعار اللحوم وضبط الأسواق المحلية، فضلا عن أنه نجح في توفير احتياجات المواطنين.



وأشار إلى أن فروع الدلتا ماركت التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين، تطرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 80 جنيها للكيلو بعد تخفيضها بفارق 5 جنيهات في الكيلو الواحد مراعاة لمحدودي الدخل والبعد الاجتماعي للمواطنين.