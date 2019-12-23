أحمد السقا من كواليس العنكبوت: صباح الخير

شارك النجم أحمد السقا، جمهوره، بصورة جديدة له من كواليس تصوير فيلم "العنكبوت"، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام".



وعلق السقا على الصورة قائلًا: "صباح الخير"، وأشاد الكثيرون من جمهور السقا باللوك الجديد الذي يظهر من خلاله في الفيلم الجديد.



فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة "السقا" في أفلامه، فضلًا عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه دون الاستعانة بدوبلير.



"العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبدالوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.