الصحة تطلق 5 قوافل طبية ضمن "حياة كريمة" في المحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 5 قوافل طبية مجانية، اليوم الإثنين، وتستمر لمدة يومين، في محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن النائية والمحرومة من الخدمات الطيبة.



وأوضحت أنه تم إطلاق القوافل الطبية فى مناطق، أبو ماضي 53 مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وصنعاء مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، والشيخ حسن مركز مطاي محافظة المنيا، والغرباوي مركز الدلنجات محافظة البحيرة، والرضوان محافظة بورسعيد.



وأضافت أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية، تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات، شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.