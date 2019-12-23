التصريح بدفن طفل توفي مختنقًا بسبب المدفأة في أكتوبر

صرحت نيابة أكتوبر ثان بدفن جثة طفل لقي مصرعه اختناقًا من المدفأة الكهربائية داخل شقة بمنطقة أكتوبر، بعدما كشفت التحقيقات عن عدم وجود شبهة جنائية.



كان اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارًا بالعثور على جثة طفل، يبلغ من العمر 15 عامًا، داخل شقة أسرته بالحي 12 بأكتوبر.



انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ، وتبين من تحريات العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، أن المتوفى كان نائمًا بجوار المدفأة الكهربائية ما أدى إلى سحبها الأكسجين من الهواء واختناقه أثناء النوم.



وتبين من فحص الجثمان عدم وجود إصابات ظاهرية، وأكد مفتش الصحة عدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة طبيعية باسفكسيا الخنق، ولم تتهم أسرته أحدًا بالتسبب في وفاته، حيث قررت والدته أنها دخلت غرفته لإيقاظه ففوجئت بوفاته.



تم تحرير محضر بالواقعة وأحاله اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، للنيابة العامة للتحقيق.