كسر ماسورة مياه يتسبب فى كثافات مرورية بكورنيش حلوان

ظهرت كثافات مرورية صباح اليوم الإثنين أعلى طريق كورنيش النيل، بسبب كسر ماسورة مياه عند منطقة مفكو حلوان اتجاه المعادي، وتم نشر الخدمات المرورية ووضع صدادات وتكثيف الجهود لتنظيم حركة السير.



كما تم إخطار عمليات محافظة القاهرة والدفع بسيارتين شفط لسحب المياه، ويفضل سلوك طريق الأوتوستراد.



وكانت غرفة عمليات مرور القاهرة تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة بظهور كثافات مرورية أعلى طريق الكورنيش عند منطقة مفكو حلوان، وتم نشر الخدمات المرورية اللازمة وتنظيم حركة المرور وسحب المياه.

