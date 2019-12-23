اعترافات عصابة سرقة الدراجات النارية في بولاق أبو العلا

اعترف عاطلان أمام نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، مؤكدين أنهم سرقوا 4 دراجات نارية بذات الأسلوب.



وكشفت تحقيقات النيابة، عن تمكن قسم شرطة بولاق أبو العلا، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" وأحدهما مسجل شقي خطر "فرض سيطرة"، لتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجات النارية المستولى عليها، أثناء استقلالهما دراجة نارية "مبلغ بسرقتها".



وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء التحريات حول المتهمين.