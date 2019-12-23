تحرير 106 مخالفات تموينية بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من تحرير 106 مخالفات في عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها المديرية على مدار يومي 21 و22 ديسمبر الجاري.



قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن الحملات أسفرت عن تحرير 77 مخالفة للمخابز البلدية، منها 48 لنقص الوزن و9 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و3 توقف عن الإنتاج دون عذر و3 عدم وجود ميزان حساس و4 سجلات و10 مخالفات أخرى متنوعة، كما تم تحرير 27 مخالفة في مجال مراقبة الأسواق، منها 8 عدم الإعلان عن الأسعار و2 دون ترخيص ومحاضر ذبح خارج السلخانة و7 شهادات صحية و9 تجار تموينيين، بالإضافة إلى تحرير 3 مخالفات في مجال المواد البترولية.



كما تم خلال الحملة مصادرة 350 كيلوجراما من الدقيق البلدي المدعم، و2 كيلو من اللحوم البلدية تم ذبحها خارج المجازر الحكومية.



وأضاف وكيل الوزارة أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مؤكدًا أن الحملات التفتيشية يتم تنظيمها بصفة دورية في جميع مراكز المحافظة من أجل ضبط الأسواق، ومراقبة السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.