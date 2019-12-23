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حوادث

تجديد حبس 7 متهمين بالتسبب في مقتل سائق بالسيدة زينب

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:26 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نجلاء رفاعي
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، حبس 7 متهمين بالتشاجر والتسبب في مقتل سائق توك توك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، كما قرر إخلاء سبيل 3 فتيات من طرف المجني عليه بكفالة ألفين جنيه.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا من الرائد أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، مفاده ورود بلاغ من شرطة النجدة بمشاجرة ومتوفي في حارة الطيبى.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين "حسن. ا"، 23 سنة، سائق توك توك، متوفى إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، و"محمد.ا.م"، 31 سنة، ضبط بحوزته سلاح أبيض "سنجة"، و"احمد.ا.م"، 28 سنة، و"صباح.ز"، 45 سنة، ربة منزل ضبط بحوزتها عصا خشبية " شومة"، و"نعيمة.ه"، 19 سنة، ربة منزل، و"إيمان.ح.س"24 سنة، ربة منزل، وطرف ثان "عصام. خ"، 21 سنة، سائق توك توك مصاب بجرح قطعى بالرأس والذراع والكف اليسرى، و"زينب.ص"، 47 سنة، ربة منزل، و"أحمد.خ" 23 سنة، عاطل وضبط بحوزته سلاح أبيض " مطواة"، و"محمد.ح"، 55 سنة، عاطل، و"تبارك.م"، 19 سنة، ربة منزل، "سيد.م"، 22 سنة، عاطل.

وبالفحص تبين سابقة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، بسبب خلافات سابقة حول الجيرة، وأثناء تواجد السابع وبصحبته والدته الثامنة بمنطقة زينهم ـ دائرة القسم، تقابلا مع الأول والثاني وحدثت بينهم مشادة كلامية بسبب إسقاط الطرف الأول الدراجة البخارية الخاصة بالسابع أرضًا، تطورت إلى مشاجرة استعان خلالها كل منهم بذويه، وتعدوا على بعضهم البعض بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، وتعدى الأول على السابع بسلاح أبيض "مطواة"، وتمكن الأخير من استخلاص السلاح الأبيض منه والتعدي عليه بالضرب محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.
بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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