إعادة فتح طريق الفيوم بعد زوال الشبورة

أعادت الإدارة العامة للمرور، فتح طريق الفيوم من الكيلو 46 حتى الكيلو 56 في الاتجاهين، بعد إغلاقه بسبب الشبورة المائية، وانعدام مستوى الرؤية، وفور زوال الشبورة تم فتح الطريق.



وأهابت الإدارة، بسائقي المركبات، الالتزام بالقواعد، حفاظًا على سلامتهم من حوادث الطرق.



وكانت قد رصدت متابعات الإدارة العامة للمرور، وجود شبورة مائية على طريق الفيوم من الكيلو 46 حتى الكيلو 56 في الاتجاهين، لذا قررت إدارة المرور إغلاقه، حرصًا على سلامة المواطنين.