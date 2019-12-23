حظك اليوم.. برج الثور الاثنين 23 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: عليك أن تكون أكثر صبرًا فأنت على وشك أن تحقق طموحك وتنتقل إلى مرحلة جديدة من حياتك المهنية المليئة بالنجاحات الكبيرة.

عاطفيًا: مهما حاول الآخرون تعكير صفو العلاقة بينك وبين الشريك، تظلان أقوى من كل شيء.

صحيًا: الانتباه إلى نوعية الأطعمة والتخفيف من بعضها مساء مفيد للصحة.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

