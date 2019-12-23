-
الإثنين 23 ديسمبر 2019 الموافق 26 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الاثنين 23 ديسمبر 2019

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:43 ص
جريدة الدستور
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الاثنين، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:


الحمل
مهنيًا: تعمل الظروف لمصلحتك، ما يسهّل حياتك ويسرّع وتيرة عملك، فتكون من السبّاقين والرواد.
عاطفيًا: تتخلص من القيود الاجتماعية والنفسية، وتشعر بالارتياح خارج الإطار الروتيني المعتاد، لذلك لن تواجه مصاعب وعقبات معقّدة.
صحيًا: مراقبة وضعك الصحي بين الحين والآخر من قبل طبيبك مهم، ولا سيما إذا واجهتك تحديات أرهقت أعصابك بعض الشيء.


الثور
مهنيًا: عليك أن تكون أكثر صبرًا فأنت على وشك أن تحقق طموحك وتنتقل إلى مرحلة جديدة من حياتك المهنية المليئة بالنجاحات الكبيرة.
عاطفيًا: مهما حاول الآخرون تعكير صفو العلاقة بينك وبين الشريك، تظلان أقوى من كل شيء.
صحيًا: الانتباه إلى نوعية الأطعمة والتخفيف من بعضها مساء مفيد للصحة.


الجوزاء
مهنيًا: تساعدك براعتك في الكلام، وقدرتك على الإقناع، ما يجعل الآخرين يتبعونك في مغامرات مادية ومهنية.
عاطفيًا: أنت اليوم جذاب بدرجة كبيرة وكل الأنظار موجهة اليك، ولا سيما من قبل الشريك.
صحيًا: تمهّل في اتخاذ أي قرار بشأن وضعك الصحي، واستشر طبيبك أولًا.


السرطان
مهنيًا: يسود جو من الفرحة العامرة محيط عملك، بعد النجاح المذهل الذي حققته في أحد المشاريع الكبيرة.
عاطفيًا: تشعر أن العمر يمضي وأنك لم تجد بعد الشخص المناسب بسبب انهماكك في العمل أكثر من اللازم.
صحيًا: ثابر على الرياضة بنشاط، واسعَ وراء الأفكار الخلاقة والمبدعة التي تخفف عنك الضغوط.


الأسد
مهنيًا: تمر بتجربة جديدة تتعلق بنفوذ أو بصراع على السلطة، وقد تجد نفسك أمام استحقاق مهم قد يغير مجرى حياتك المهنية نحو الأفضل.
عاطفيًا: تبدو مستعدًا لاتخاذ قرار حاسم أو تسمع جوابًا، كما ترغب في إدخال تغيير على جوهر العلاقة.
صحيًا: حاول قدر الإمكان السيطرة على انفعالك وخصوصًا حين تكون مع العائلة.


العذراء
مهنيًا: يوم مثمر وبنّاءة تنشط فيه المساعي وتقوى الروابط مع الزملاء تساعدك سرعة الخاطر التي تتمتّع بها على إيجاد الحلول الضرورية
عاطفيًا: ضغوط الشريك تتزايد بعد أن أصبحت في موقع المسؤولية، فكن على استعداد لتحمّل المزيد.
صحيًا: تناول الخضراوات مفيد ويغنيك مساء عن وجبة عشاء ثقيلة يصعب هضمها بسرعة.


الميزان
مهنيًا: مشاريع جديدة وأفكار مميزة وتحولات، تظهر تفوقًا، ويبتسم لك القدر وتتاح لك فرصة إظهار مواهبك.
عاطفيًا: إذا كنت أعزب فهذا يوم مناسب جدًّا لإنهاء الوحدة والفراغ، تجد نفسك متفائلًا، وتسعد بتلبية الدعوات.
صحيًا: لن تحتاج إلى زيارة الطبيب إذا مارست الرياضة بانتظام وانتبهت لنوعية أكلك.


العقرب
مهنيًا: يحمل هذا اليوم أخبارًا جديدة تتعلق بأعمالك او يكون لها صلة بمشروع اعلاني او بسفر او بوضع تربوي.
عاطفيًا: لا تتباهَ أمام الشريك بحبك الكبير له، فهو يعرفه فيك منذ اليوم الأول وإلا لما اختارك لإكمال الحياة معك.
صحيًا: وضعك الصحي غير منتظم اليوم ويتقلب من سيّئ إلى أسوأ.

القوس
مهنيًا: تضطر إلى مواجهة خيار صعب على أثر بعض المستجدات، وربما تصطدم بأحدهم، ما يجعل الجوّ العام متوتّرا وينعكس عليكما.
عاطفيًا: إن الدورة العاطفية الايجابية التي تبدأها ستكون مؤثرة على كافة نواحي حياتك العاطفية وقد يحمل إليك حدثًا عائليًا سارًا
صحيًا: تسيطر أكثر على أعصابك ويكون تأثيرك قويًّا جدًّا في المحيط.


الجدي
مهنيًا: تحصل على علامات عالية وتكسب تأييد المسؤولين لذلك حاول أن تستفيد من الظروف والفرص الكبيرة حتى تعزز طموحاتك وتطلعاتك
عاطفيًا: ناقش الحبيب في كل ما يجول في فكرك، وإذا كنت ترى أن من المناسب طرح عدة قضايا عليه تثير قلقك فلا تتردد لحظة.
صحيًا: مشاكل طفيفة قد توقعك في توترات عصبية تؤثر في حياتك، فتجنبها قدر الإمكان.


الدلو
مهنيًا: أنظر إلى الأمور بإيجابية، وتعلّم كيف تحوّل الخسارة إلى ربح أكيد، الأهمية تكمن في استعادة الثقة بالنفس.
عاطفيًا: تطرح مواضيع شائكة تتسبب بجرح مشاعر الشريك، وربما يحاول النيل من سمعتك وتشويهها أمام الآخرين.
صحيًا: خفف قدر الإمكان من ساعات العمل الإضافية، وخصص المزيد من الوقت لنشاطاتك الترفيهية.


الحوت
مهنيًا: عمل استثنائي يعود عليك بربح مادي غير متوقع وتبحث عن إنجاح مشاريعك لكن تجد نفسك تحت ضغط كبير.
عاطفيًا: ما زلت متسرعًا والأقوال تخرج منك بدون تفكير ما يزعج الشريك فيحاول الابتعاد عنك قدر المستطاع.
صحيًا: بسبب الضغوط وبعض القوى النافذة قد تصاب بانهيار عصبي مفاجئ.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل إهداء محمد صلاح قميصه لمدير المستشفى التعليمى السابق بطنطا

منذ حوالي 9 ساعات

بعد الحكم بحبسها.. شادى محمد يتقدم بطلب لمنع زوجته من السفر

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد: طقس الغد مائل للدفء.. والقاهرة 20 درجة

منذ ساعة و 13 دقيقة

"إنسانية الرئيس" نجم يسطع في سماء الصعيد المحلي لعام 2019

الصور

image description

محافظ الإسماعيلية يستقبل وفد القافلة الدعوية للأزهر (فيديو)

image description

بابا نويل يعمل "دليفري" في الأقصر (صور)

image description

محافظ مطروح يتابع أعمال رصف وتطوير شوارع المحافظة (صور)

image description

بالصور.. ورشة عمل لصاحبات المشروعات الصغيرة ببنى سويف

image description

إيداع راجح بسجن وادي النطرون لتخطيه سن الطفولة

الأكثر قراءة

بعد هتافه "يحيا العدل".. محامي المتهم الرابع يوجه رسالة لوالد محمود البنا

بعد الحكم بحبسها.. شادى محمد يتقدم بطلب لمنع زوجته من السفر

نائبة تطلق الخرطوش من البلكونة:"إحنا اللي بنشرّع القانون"

فيديو.. حقيقة تعاقد الزمالك مع وليد أزارو مهاجم الأهلى

أيام زمان

سر محاولة انتحار نجلاء فتحي.. وكيف أنقذها عبد الحليم حافظ؟

مديحة كامل توفيت في اليوم الذي تمنته بالضبط.. فما قصة «الموت المنتظر»؟

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

نجم الساعة

سر محاولة انتحار نجلاء فتحي.. وكيف أنقذها عبد الحليم حافظ؟

الصحة

دراسة تكشف "عاملا جديدا" مسببا للإصابة بالسكري

إعطاء الرضّع المضادات الحيوية يزيد من الإصابة بالحساسية

الحفاضات القماشية أفضل لبشرة طفلك الحساسة

5 عادات تمنحك الشباب الدائم

الرئيس نيوز

خاص| الضرائب تحصِّل 310 آلاف جنيه من حفل شيرين في "المنارة"

شبورة مائية تغطى سماء القاهرة والجيزة وانعدام جزئى للرؤية

أردوغان في 2019: من "قرصان المتوسط" إلى "مقاول مرتزقة"

غادة والي تستقبل وزيرة التضامن الجديدة بالورود والأحضان

منوعات

محكمة أفريقية تقضي بالسماح للطالبات الحوامل بالعودة للدراسة

إصابة 9 ملايين حول العالم بسبب ارتفاع درجات الحرارة

تعرف على لبن الصويا البديل الأمثل لمرضى حساسية الألبان

بالورق الملون.. "مريم" تخلد الذكريات والمناسبات بفن "الكويلينج"

كشكول

أخصائي تغذية يكشف عن مخاطر السمنة عند الأطفال

بدء أعمال قافلة جامعة الأزهر الشاملة بـ"بشبيش"

اجتماع بغرب مدينة نصر لبحث استعدادات امتحانات نصف العام

نفابة المعلمين بوسط الجيزة ترحب بالتجديد لـ"حجازي"

إسلام سياسي

ماكرون يتعهد بالقضاء على داعش في غرب أفريقيا

تهديدات داعشية لألمانيا في كريسماس

إخوان اليمن يهاجمون كاتبة سعودية تفضحهم

سكرتير القرضاوي يجدد تهديده للإخوان

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يختبئ بين الأشجار و«ينشن» بدم بارد
د.أحمد الخميسى
لماذا يقال لـ«إسماعيل» يا أبوالسباع؟
ماجد حبته
لو لم يكن «القتيل» قطريًا!
ماجد حبته
كل «كوالالمبور».. وأنتم بخير!
المزيد

الثقافة

30 عاما على رحيل صاحب "في انتظار جودو"

غدًا.. مهرجان القاهرة الدولي للمسرح يحتفل بـ "الطوق والإسورة"

قريبا.. الطبعة الثانية من رواية "الحامي" لـ أحمد صوان

"هيئة الكتاب" تهدى 20 نسخة من كل عمل لمعرض "سلام"

صفحتنا ع الفيس بوك